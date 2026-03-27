A Seleção Nacional de sub-20 recebeu e venceu a Suíça por 3-0, em mais um jogo a contar para a Liga Elite.

No Estádio Municipal de Aveiro, os comandados de Oceano Cruz colocaram-se em vantagem aos 18 minutos, graças ao golo apontado por Gustavo Varela. Ainda antes do intervalo, Vivaldo Semedo fez o segundo para Portugal e as equipas recolheram aos balneários com o 2-0 no marcador.

Já no segundo tempo, Tiago Freitas concluiu com sucesso mais uma jogada da Seleção Nacional e fechou o sexto triunfo em sete jogos para os sub-20 na prova de preparação da UEFA.

Portugal é líder com 19 pontos, mais cinco do que a Alemanha, que tem menos um jogo e apenas quatro vitórias nos seis jogos que disputou.