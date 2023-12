O treinador do Leixões afirmou esta sexta-feira que «só há uma forma de encarar» jogos como o de sábado, com o FC Porto, para a Taça da Liga, que «é dar tudo em cada lance».

A partida, da terceira jornada, será apenas para cumprir calendário no Grupo D, pois ambos os conjuntos estão já afastados da ‘final four’, que se realiza entre os dias 20 e 27 de janeiro, em Leiria. O Estoril Praia, que venceu FC Porto e Leixões, garantiu a vaga nas meias-finais da competição.

Pedro Ribeiro projetou o jogo no Estádio do Dragão através do Facebook da SAD leixonense: «Só há uma forma [de encarar o jogo]. É darmos tudo de nós em cada lance, é corrermos muito, é termos muita ambição e muito sentido de responsabilidade, porque também somos um clube histórico em Portugal e com pergaminhos».

O técnico referiu que é preciso também «dignificar o Leixões e aproveitar o mérito» da equipa na Taça da Liga, «porque não é fácil a uma equipa da II Liga» chegar a esta fase.

«Vamos tentar ser competentes, jogando para ganhar, mas sabendo da dificuldade do jogo, face ao adversário que vamos ter pela frente», acrescentou.

Pedro Ribeiro, que foi observador do FC Porto entre 2011 e 2013, destacou ainda que o Leixões também pode «crescer neste tipo de jogos», do mesmo modo que «os jogadores têm de aproveitar para se valorizarem individualmente».

Leixões e FC Porto defrontam-se no sábado, a partir das 20h30, com arbitragem de José Bessa, da Associação de Futebol do Porto.