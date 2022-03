Uma massa de ar polar vai atingir Portugal e as temperaturas vão começar a descer gradualmente a partir desta terça-feira.



Sábado será, de resto, o dia mais frio com as mínimas a chegarem aos -2ºC. Guarda e Bragança serão os distritos mais afetados no sábado, de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.



Este fenómeno acontece por culpa de uma massa de ar polar que está a chegar a Portugal e que as áreas mais afetadas vão ser o Nordeste Transmontano e a Beira Alta, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



