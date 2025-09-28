Marta Magalhães e Martim Sousa são campeões da Europa de ténis de praia. A dupla portuguesa venceu  os espanhóis Daniela Perera e Álvaro González na final, em Heraklion, na Grécia. 

No derradeiro jogo, os atletas lusos triunfaram por 5-4, 0-4 e 10-6.

De referir ainda que Marta Magalhães e Maria Tavares ficaram em quarto lugar na categoria de pares femininos.

 