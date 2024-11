Tomás Aráujo, a 11.ª estreia da era Roberto Martínez, saiu lesionado aos 64 minutos do encontro com a Croácia, depois de um lance violento com o compatriota José Sá.

Naquele que foi o primeiro jogo com a camisola da Seleção AA, e depois de uma primeira parte conseguida, o jovem de 22 anos acaba a sair precocemente e com queixas na coxa esquerda.

Para o lugar do defesa do Benfica entrou Tiago Djaló, também estreante na Seleção Nacional.