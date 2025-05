Luís Pinto, treinador do Tondela, revelou esta terça-feira que chegou a ter conversações com o V. Guimarães no decorrer da presente temporada.

«Durante o ano já tinham existido conversas. Houve um respeito por aquilo que foi a minha continuidade e a do clube. Assim decidimos, e ainda bem, porque conseguimos um marco importante na história do Tondela e de cada um de nós. Acima de tudo, neste momento é estar tranquilo e perceber o que pode vir a acontecer. Sou treinador do Tondela e tenho contrato, que foi renovado automaticamente a subida», começou por dizer na Conferência Bola Branca, organizada pela Rádio Renascença.

«Nós temos de tomar decisões. Não há um treinador que não seja ambicioso e que não queira conquistar coisas maiores. Há uma perspetiva de crescimento e desafio na carreira. Estamos a falar de um clube grande em Portugal, que suscita sempre esse interesse», acrescentou.

O treinador de 36 anos conquistou a II Liga com o Tondela e sobe pela primeira vez ao principal escalão português. Ao longo da carreira orientou a União Leiria, Mirandela, Felgueiras, Real Sport Clube, Leça, Lusitânia de Lourosa e Fafe.

De recordar que o V. Guimarães anunciou recentemente a saída de Luís Freire, treinador dos Vimarenses na segunda metade da época