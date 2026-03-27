A Seleção Nacional concluiu a preparação para o duelo de preparação com o México, na reinaiguração do estádio Azteca, na capital do país. Em Cancún, a Seleção fez o terceiro treino em solo mexicano na noite desta sexta-feira.

Um depois da integração de João Neves (PSG) e Pote (Sporting) nos trabalhos da equipa, no relvado, Roberto Martínez voltou a contar com todos os convocados.

A viagem da Seleção Nacional entre Cancún e Cidade do México realiza-se pelas 02h00 da madrugada deste sábado (hora de Portugal Continental).

Portugal prepara na máxima força o encontro da madrugada de domingo, às 02h00, com a congénere mexicana. Depois disso, Portugal enfrenta os EUA em Atlanta. 

RELACIONADOS
Martínez: «Altitude? Não é fácil jogar no Azteca para uma seleção europeia»
Roberto Martínez: «Houve conversas para assumir a seleção do México»
Bruno Fernandes: «Clima no México é bom, não via o sol há muito tempo»