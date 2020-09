Os jogadores da seleção nacional de Portugal que iniciaram o jogo no banco de suplentes ante a Croácia realizaram, na manhã deste domingo, o último treino antes da partida para a Suécia, onde a equipa das quinas joga na terça-feira, para a segunda jornada da Liga das Nações.

Cristiano Ronaldo, ausente do jogo com os croatas, está a contas com uma infeção num pé e fez parte da sessão, que decorreu no Estádio do Bessa, no Porto. Rui Patrício, Rui Silva, Semedo, José Fonte, Sérgio Oliveira, André Silva, Trincão, Domingos Duarte, Gonçalo Guedes, Rúben Neves, Mário Rui e André Gomes também trabalharam às ordens de Fernando Santos.

Em nota oficial, no seu sítio, a Federação Portuguesa de Futebol refere que «o onze titular do jogo frente aos croatas realizou trabalho físico de recuperação no hotel onde a equipa das quinas está instalada».

A partida para a Suécia é ao início da tarde deste domingo.

Na segunda-feira, pelas 18 horas, Portugal treina no estádio que é palco o jogo, em Solna. O mesmo apronto é antecedido da conferência de imprensa do selecionador, Fernando Santos, acompanhado de um jogador (17h15).