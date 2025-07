Já há data para o início do julgamento do «Processo Lex», processo que envolve o antigo presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, e o ex-desembargador Rui Rangel. A data foi decidida pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ)

«O Supremo Tribunal de Justiça vai iniciar o julgamento do ’Processo Lex’ em outubro. Tendo em vista a conjugação das agendas dos intervenientes processuais, por despacho do conselheiro relator, foram indicadas como datas possíveis para o início da audiência os dias 15, 22 ou 29 de outubro. Após as férias judiciais será fixada a data definitiva», pode ler-se no comunicado.

De acordo com o comunicado, a primeira e as últimas sessões serão realizadas na sala de audiências do STJ. As restantes serão na sala de audiências do Tribunal Militar de Lisboa, no Campo de Santa Clara, às terças e quartas-feiras de cada semana.

Neste processo, a acusação do Ministério Público inclui crimes de corrupção, abuso de poder, recebimento indevido de vantagem, fraude fiscal, branqueamento de capitais, falsificação de documento e usurpação de funções.