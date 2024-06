Naquele que é o primeiro dia na Alemanha, a poucas horas do início do Euro 2024, Vitinha, médio português, falou aos jornalistas sobre a receção, desta quinta-feira, por parte de milhares de adeptos, algo que o mesmo destaca como «inacreditável» e «brutal».

«Realmente é de ressalvar e agradecer. É de elogiar e referir que a receção foi muito importante tanto no aeroporto como no caminho. A receção do hotel foi inacreditável. As pessoas gravavam para dentro do autocarro e nós para fora. Estava brutal», começou por dizer, em conferência de imprensa.

Face ao elevado número de emigrantes na Alemanha, o que ajudou na grande festa no aeroporto, na viagem de autocarro e na chegada a Marienfeld, o internacional português só deixou palavras de agradecimento e destacou que o importante agora é focar na competição.

«Foi importante no Euro 2016, pela grande comunidade portuguesa em França e aqui na Alemanha é igual. Agradecemos o apoio. Queremos agora focar-nos completamente no Euro», afirmou.



O médio do PSG driblou a pergunta acerca de qual seria o seu meio-campo favorita da seleção.



«Sei que não espera que eu responda a essa pergunta (risos). Quero jogar, não era bom da minha parte esconder isso. Todos querem ajudar e participar, não sou diferente. Estarei preparado para qualquer eventualidade e jogo com quem for», atirou.



A seleção nacional vai realizar esta quinta-feira o primeiro treino em solo germânico, no Heidewaldstadion, em Gutersloh, às 18h00.