Domingos Bragança, presidente da Câmara Municipal de Guimarães, confirmou que a futura academia do V. Guimarães terá entre oito a dez campos de futebol

Esta segunda-feira, durante a visita do plantel ao edifício dos Paços do Concelho, o autarca referiu que foi constituída uma Unidade Operativa de Gestão e Planeamento (UOPG) que reserva um terreno para a instalação, prevista no PDM, cuja versão final da segunda revisão, iniciada em 2019, está em discussão pública.

«Foi trabalhada uma UOPG que consta do PDM, que será aprovado brevemente. Temos um projeto preliminar que foi trabalhado com o Vitória. Será uma extensão da academia que é fantástica. Estamos a falar de oito a 10 hectares, para cerca de oito a 10 campos de futebol, com infraestruturas de apoio», disse aos jornalistas presentes.

Por outro lado, Nuno Leite confessou que a atual academia já é «curta» e que o clube precisa de algo maior. Porém, o dirigente não confirmou a possibilidade dos campos estarem operacionais antes do fim do mandato da presente direção (2028).

«Infelizmente, a atual academia já é curta. Estamos agradecidos. A Câmara fez o seu papel. Agora caberá ao Vitória, passo a passo, à medida das suas possibilidades. Sabemos bem o que queremos. De certeza que não vamos conseguir fazer de uma assentada os oito ou nove campos», atirou, garantindo que não vão «entrar em loucuras»

A atual academias dos vimaranenses possui seis campos (três de relvado natural e outros tantos de relvado sintético).