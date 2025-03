O Estado português foi condenado, esta quinta-feira, pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem a pagar 10.300 euros à judoca Yahima Ramirez, depois de ser negado à luso-cubano o direito de recorrer à justiça desportiva nacional.

A informação foi avançada pela agência Lusa, referindo que o órgão europeu considerou procedente a«reclamação da requerente sobre a falta de acesso ao tribunal devido à rejeição do seu pedido de isenção do pagamento de custas e despesas perante o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD)».

Deste modo, o Estado foi obrigado a pagar uma multa de 10.300 euros no «prazo de três meses a partir da data da notificação». Caso não seja feito o pagamento a tempo, ficará obrigado a pagar com juros.

De relembrar que o caso aconteceu em maio de 2021, altura em que a judoca, então com 41 anos, foi afastada do projeto olímpico para Tóquio 2020. A decisão foi justificada devido aos resultados desportivos.

Aquando do acontecimento, Yahima Ramírez revelou que Jorge Fernandes, na altura presidente da FPJ, obrigou-a a terminar a carreira

«Ao longo de todo este tempo, senti que muitas vezes a justiça não defende os que não têm meios», disse agora a judoca luso-cubana à Lusa.