Terminada mais uma jornada, é tempo de olhar para o melhor que se faz lá fora e que tem cunho luso. É caso para dizer que a luta foi renhida, mas Miguel Cardoso foi o melhor, entre os melhores portugueses que atuam estrangeiro.

Ao serviço do Kayserispor, o avançado de 30 anos apontou um golo e fez uma assistência para outro português, Ayrton Boa Morte, no triunfo da formação turca (2-0) diante do Gaziantep.

De acordo com os dados do Sofascore, parceiro do Maisfutebol, João Carlos Teixeira (Shanghai Shenhua) recolheu a segunda melhor pontuação, com 8.8, sendo que o «top-3» fica fechado com Hélder Lopes (Hapoel Beer Sheva), com 8.4, graças ao golo e à assistência feitos contra o Maccabi Petah Tikva.

Bruno Tavares (FK Auda), Dany Mota (Monza), João Cancelo (Al Hilal), André Duarte (Újpest), Domingos Quina (Pafos FC), João Neves (PSG) e Leonardo Rocha (Radomiak Radom) completam a lista que abrange os jogos realizados entre 18 e 21 de outubro.

Confira aqui o «top-10» dos portugueses no estrangeiro: