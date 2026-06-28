Portugal vai continuar a fazer de Palm Beach o seu quartel-general. Desta forma, a Seleção Nacional continua instalada no Four Season Palm Beach e a treinar no Palm Beach Gardens District.

Apesar do próximo jogo, relativo aos 32avos de final, frente à Croácia, ser no Canadá, a Federação considerou melhor para a preparação dos jogadores manter o quartel general como ele está.

Nesse sentido, e como o jogo é dia 2 de julho, em Toronto, a comitiva nacional viaja no dia anterior, a 1 de julho, logo às 10.30 horas, para treinar nesse dia à tarde no Centennial Park e falar à imprensa no Toronto Stadium.