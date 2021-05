Pedro Gonçalves, jogador do Sporting, em declarações à Sport TV após a goleada por 5-1 ao Marítimo, em jogo da última jornada da Liga, no qual apontou três golos, tornando-se assim o melhor marcador da prova:

«Estou muito orgulhoso. É um ano de muito trabalho. Quero agradecer a todas as pessoas que me apoiaram ao longo do ano, tanto nos momentos difíceis como nos momentos bons. Este prémio também é para eles.»

[desde 1996 que não ganhava um português, e o Pedro até é médio, e não um avançado, como era Domingos] «Por acaso não sabia desses dados. É um orgulho. É fruto do excelente trabalho da equipa. Agradeço aos meus colegas, que fizeram tudo para que eu ganhasse o prémio.»

[Em Vidago houve fogo de artifício…] «Queria agradecer por isso. É um apoio incondicional, estão sempre presentes. Estou feliz por eles, também.»

[a mãe já disse que tem lá um espaço para o troféu de melhor marcador, e o mural, ao pé de casa, vai ser atualizado] «Vai ser, com certeza. É um orgulho ser vidaguense, e espero que estejam tão orgulhosos quanto eu.»