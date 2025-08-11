Pedro Gonçalves é um dos preferidos no seio sportinguista. Está no clube desde 2020, tendo reforçado o clube vindo do Famalicão por 13,5 milhões de euros. Entretanto, já fez 200 jogos oficiais pelo clube de Alvalade, feito conseguido diante do Casa Pia.

Uma marca redonda assinalada pelo clube com uma entrevista à Sporting TV. «É um orgulho para mim. Nunca pensei poder chegar a um clube tão grande como o Sporting. Sinto-me feliz por fazer estes 200 jogos e espero fazer mais», disse. E até podia já ter feito mais, não fosse uma lesão grave na temporada passada.

Neste já considerável trajeto, Pote destacou o jogo do título em 2024/25 como o mais marcante.

«Talvez o jogo com o V. Guimarães por tudo o que aconteceu individualmente. Foi um dos mais especiais pelo clube», começou por dizer.

«Foi um momento marcante que fica para sempre na minha memória, na de todos os sportinguistas e na história do clube. Foi um jogo que nos deu um título e vai ser sempre um golo marcado pela conquista da Liga e pela longa paragem que tive. Os momentos que passei durante a lesão… No fim, parecia que estava escrito. Várias pessoas já me tinham dito e eu já me tinha mentalizado que seria eu a marcar aquele golo. Felizmente, aconteceu», completou.

Já quanto a golos, Pote destacou dois. «O mais bonito será sempre o do Arsenal, mas o último golo no primeiro campeonato, contra o Marítimo, foi muito marcante para mim», revelou.

«Surpreende-me o dia-a-dia no clube, que é sempre com alegria. Nunca há mau ambiente, há sempre boa disposição. Estamos sempre preparados para trabalhar com alegria e felicidade», diz.

Pote tem sido opção regular no início da temporada, como extremo-esquerdo. Tem contrato até 2027. Veja a entrevista na íntegra: