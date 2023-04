Há mais uma bandeira azul do que no passado.



A Assciação Bandeira azul atribuiu, em 2023, 432 bandeiras azuis a 394 praias, 21 embarcações e 17 marinas.



Veja, nas imagens que se seguem, se a sua praia vai ter Bandeira Azul este ano.





Praias com Bandeira Azul na região Norte (ABAE)







Praias com Bandeira Azul na região Centro (ABAE)





Praias com Bandeira Azul na região do Tejo (ABAE)





Praias com Bandeira Azul no Alentejo (ABAE)