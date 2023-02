O site de viagens, restaurantes e alojamentos TripAdvisor enumerou uma lista com as 25 melhores praias do mundo em 2023, com base nas avaliações dos utilizadores. Um desses areais fica em Portugal, trata-se da Praia da Falésia, em Olhos de Água, no Algarve.

A melhor praia do mundo fica situada no Brasil, mais precisamente no arquipélago de Fernando de Noronha, no Estado de Pernambuco, e pode ser algo complicado lá chegar.

Isto porque para se chegar à praia da Baía do Sancho é preciso fazê-lo por mar ou então através de escadas suspensas. O areal dourado é o clássico de uma praia paradisíaca, mas este fica envolto apenas por natureza. No ano passado esta praia tinha ficado no sétimo lugar.

Segue a Eagle Beach (em Aruba), a Cable Beach (Austrália), a Reynisfjara (Islândia) e a Grace Bay (Ilhas Turca e Caicos).

Em todas, os cenários são deslumbrantes com areias douradas e quentes a contrastarem com o azul do mar. A única exceção é mesmo a Reynisfjara, onde o areal é de origem vulcânica e, portanto, de cor negra.

Confira a galeria de fotos da CNN Portugal

Este é o ranking completo: