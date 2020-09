O Sporting vai defrontar os noruegueses do Viking ou escoceses do Aberdeen, na terceira pré-eliminatória da Liga Europa. Os leões terão de aguardar pelo desfecho da eliminatória entre Viking e Aberdeen para saber qual será o seu adversário no caminho para o playoff da competição, mas já sabem que jogam em casa.

O jogo realiza-se a 24 de setembro, em Alvalade, numa eliminatória que, recorde-se, vai ser jogada apenas a uma mão.

O jogo realiza-se dias depois da estreia na Liga, frente ao Gil Vicente, em Alvalade e antes da deslocação a Paços de Ferreira.

