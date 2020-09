O FC Porto venceu esta quarta-feira a Académica por 5-1 num jogo-treino realizado no centro de treinos do Olival e que não contou com Marchesín, que sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e juntou-se a Marcano e Fábio Vieira no boletim clínico.

Luis Díaz (20m), Marega (24m), Corona (39m) e Soares, aos 67 e 85 minutos, apontaram os golos da equipa de Sérgio Conceição. O único golo dos estudants foi marcado à passagem da hora de jogo.

Cláudio Ramos, Manafá, Mbemba, João Marcelo, Alex Telles, Loum, Uribe, Luis Díaz, Marega, Otávio e Tecatito Corona foram os jogadores utilizados de início. Mouhamed Mbaye, Carraça, Chidozie, Zaidu, Tomás Esteves, Fábio Silva, Mor, Rodrigo Valente, Romário Baró, Mehdi Taremi, Soares, Nakajima e Aboubakar também foram a jogo.