O futebolista português Bruno Fernandes passou pelo Bessa para treinar na sua passagem por Portugal antes do regresso ao Manchester United, naquele que foi um reencontro com o Boavista, o clube onde fez praticamente toda a formação.

«É sempre um prazer estar de volta à casa onde cresci, onde tenho grandes memórias. Uma palavra para a próxima época, desejar-vos as maiores felicidades, que este campeonato seja melhor do que o ano passado. Que o melhor do ano passado seja o pior deste ano e que tudo corra da melhor maneira», afirmou o internacional português, em declarações aos canais do clube.

Bruno treinou no relvado do campo de treinos do Estádio do Bessa, mesmo ao lado do estádio, tendo assim aproveitado para manter a condição física depois do Euro 2020 e antes do ingresso na época 2021/2022, em Inglaterra, pelo Manchester United.

O atleta luso jogou no Boavista entre 2003 e 2012.