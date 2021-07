O Marselha divulgou esta tarde a convocatória para o particular frente ao Benfica, agendado para este domingo.

Na lista do técnico Jorge Sampaoli, destaque para a presença de vários reforços, como William Saliba, Luan Peres, Gerson, Matteo Guendouzi, Korand de La Fuente e Cengiz Under.

Benfica e Marselha defrontam-se este domingo, a partir das 20h00, no Estádio da Luz. É o último particular dos encarnados antes do jogo com o Spartak de Moscovo, da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

A lista de convocados de Sampaoli:

Guarda-redes: Steve Mandanda e Simon Ngapandouetnbu;

Defesas: Leonardo Balerdi, Jordan Amavi, Duje Caleta-Car, William Saliba, Álvaro González e Luan Peres;

Médios: Boubacar Kamara, Gerson, Valentin Rongier, Mattéo Guendouzi e Pape Gueye;

Avançados: Luís Henrique, Bamba Dieng, Dimitri Payet, Darío Benedetto, Konrad de La Fuente, Nemanja Radonjic e Cengiz Under.