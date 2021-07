O Benfica B venceu nesta quarta-feira o Estoril por 2-1, em jogo disputado no Benfica Campus, no Seixal, e que foi resolvido com um bis de Henrique Araújo.

O jovem avançado benfiquista marcou aos 60m e aos 75m, com o Estoril a reduzir por Crespo, aos 82m.