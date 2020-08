O Santa Clara goleou esta manhã o Penafiel, no Estádio Municipal 25 de abril por 4-0, no primeiro jogo de pré-época da equipa açoriana.

Jean Patric, Carlos Júnior, Mesquita e Thiago Santana foram os marcadores dos golos da equipa orientada por Daniel Ramos, que disputa a I Liga, frente aos durienses, da II Liga, derrotados no seu estádio.

Na estadia no Continente, a equipa de Ponta Delgada volta a ter novo teste no domingo, ante o Nacional, no Estádio Municipal de Vila Meã, o mesmo palco dos aprontos ante Moreirense (2 setembro) e Vizela (4 de setembro). No dia 5, o Santa Clara defronta o Sp. Braga, em Fão.