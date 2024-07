O Portimonense venceu esta quarta-feira o Al Nassr, por 1-0, num particular de pré-temporada que decorreu no Estádio Municipal de Portimão.

O clube algarvio, agora na II Liga, chegou ao triunfo graças a um golo nos descontos, mais concretamente aos 90+3 minutos, de Hélio Varela.

O técnico da equipa de Portimão, Sérgio Vieira, alinhou com o seguinte onze: Vinicius Silvestre, Kelechi, Feliciano, Filipe Relvas, Cláudio, Lucas Ventura, Davis, Seck, Francisco Varela, Rui Gomes e Reymundo.

No Al Nassr, de Luís Castro, Otávio entrou na segunda parte, ao passo que Cristiano Ronaldo continua a gozar um período de férias após a participação no Euro 2024.

O clube saudita, refira-se, vai defrontar o FC Porto no próximo domingo, às 18h30, no jogo de apresentação dos dragões aos sócios e simpatizantes. Além desta partida com o Portimonense, a formação de Luís Castro empatou com Farense e Louletano e venceu o Marítimo.