O AVS empatou a zero com o Sporting Gijón, em mais um particular de preparação para a nova temporada.

Com destaque para a participação dos três reforços da equipa de Vila das Aves (Lucas Piazon, Aburjania e Nacho), Vítor Campelos utilizou praticamente todo o plantel neste encontro à porta fechada.

Lucas Piazon atuou nos primeiros 45 minutos, sendo que Aburjania e Nacho participaram apenas nos últimos quinze do encontro.