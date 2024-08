João Palhinha estreou-se na madrugada deste sábado com a camisola do Bayern Munique, no triunfo por 2-1 sobre o Tottenham num encontro particular.

Na Coreia do Sul, o internacional português entrou na segunda parte e estava em campo quando um outro ex-Sporting assinou um golaço. Aos 65 minutos, os bávaros deram espaço a Pedro Porro, que não teve receio de tentar a meia-distância, com enorme sucesso.

Veja aqui o golaço apontado por Pedro Porro frente ao Bayern Munique: