O Benfica B derrotou o Belenenses por 1-0, no primeiro jogo de pré-temporada para os comandados de Nélson Veríssimo.

No Seixal, o único golo do encontro foi apontado por Rodrigo Rêgo aos 54 minutos. Com a estreia oficial marcada para 11 de agosto, os «bês» dos encarnados têm novo teste na próxima quarta-feira diante do Mafra, igualmente no Benfica Campus.

«Já mostrámos aqui algumas das bases da nossa identidade. O mais importante era sermos competitivos, ganhar ritmo e acho que demos uma boa resposta. Estes jogos de preparação são sempre importantes para manter o corpo ativo e voltar à carga física», admitiu Rodrigo Rêgo, em declarações ao canal do clube.