Darwin Nuñez começa a mostrar que chega ao Benfica com a mira afinada. Depois dos primeiros minutos com a camisola das águias, o avançado uruguaio mostrou-se em bom plano perante Jesus, bisando no jogo-treino realizado frente à equipa B, neste domingo.

A equipa principal venceu por 3-0, com Dyego Sousa a marcar o outro golos. Segundo a informação divulgada no site dos encarnados, Jesus fez alinhar o seguinte onze: Vlachodimos, João Ferreira, Samaris, Morato e Grimaldo; Gabriel, Chiquinho, Diogo Gonçalves e Cervi; Pedrinho e Darwin.