FIGURA: Rollheiser

O argentino de 24 anos foi protagonista na segunda parte do Benfica, bisando na partida e mostrando argumentos a Roger Schmidt. Apontou o 4-0 de livre direto ao minuto 53 e fez o 5-0 ao minuto 85 após uma bela jogada coletiva. Um pé esquerdo que deixou água na boca em Águeda esta sexta-feira.

MOMENTO: um golo (e uma jogada) de mão cheia

Minuto 85, magia e beleza em Águeda. A jogada foi construída pela direita, com Rollheiser a fazer rolar tudo. A bola, os colegas… e a fazer rolar cabeças do lado do Farense. Gustavo Marques, no apoio ao argentino, também participou na troca de bola, antes de uma bela combinação do n.º 32 do Benfica com João Mário e depois com João Rego. Já em zona central, rematou colocado de pé esquerdo para o 5-0 final.

OUTROS DESTAQUES

Pavlidis: foi titular e deixou água na boca aos adeptos do Benfica, sobretudo pela vontade de mostrar serviço. Em cima do intervalo, mesmo na última jogada, fez o 2-0, encostando à boca da baliza após um remate de Marcos Leonardo defendido de forma incompleta por Marcos Leonardo. Após o jogo, em declarações na zona mista, mostrou-se contente com o golo, mas também reconheceu que tem «muito a melhorar». Promete serviço.

Florentino: bem nos equilíbrios e na combinação a meio-campo com Barreiro na primeira parte, inaugurou o marcador aos 32 minutos, num remate de longe em que contou com a infeliz abordagem de Miguel Carvalho à bola para fazer o primeiro golo do Benfica da versão 2024/25.

Belloumi: foi dos mais ativos e perigosos do Farense nos 63 minutos que jogou. Conseguiu explorar bem as costas da defensiva do Benfica em alguns lances, fugindo à marcação de Carreras. Também ficou perto de inaugurar o marcador, num lance em que Samuel Soares estava batido, mas a pontaria do argelino não foi a melhor. Deixa indicadores de que pode voltar a ser figura neste Farense, depois da boa época 2023/24.

Samuel Soares: foi o titular desta noite na baliza do Benfica e respondeu da melhor forma ao maior perigo primeiro criado pelo Farense. Entre os sete e os 16 minutos, assinou três intervenções de relevo, a tentativas de Bermejo, Poveda e Cláudio Falcão.

Leandro Barreiro: do novo reforço para o meio-campo, os primeiros 45 minutos não deram verdadeiramente para tirar grandes ilações. Ainda assim, foi notório o sentido de responsabilidade nos posicionamentos, em linha com Florentino e na ligação da equipa, da linha mais recuada à avançada. Cumpriu.

Prestianni: o argentino de 18 anos precisou nem de três minutos para mostrar serviço. Entrou, agiu e marcou o 3-0, num belo remate de pé direito, depois de variar da esquerda para o meio e superar a disputa com Cláudio Falcão.

Tiago Gouveia: novidade como aposta a lateral-direito no primeiro jogo de pré-época, fez um par de cortes importantes e também mostrou propensão ofensiva, aparecendo por dentro, com Neres por fora. Não deixou de ter, no entanto, exigência no trabalho a nível defensivo nos 45 minutos que jogou, sobretudo com o aparecimento de Bermejo a tentar desequilibrar, com o apoio de Rafael Barbosa ou a subida de Talocha.

Cláudio Falcão: enquanto deu, sobretudo na primeira meia-hora, fez bem a ligação defesa-ataque da equipa, sem que o Benfica ferisse em demasia os algarvios. Fica o registo mais positivo nesse período, com um remate que também obrigou Samuel Soares a uma defesa apertada.