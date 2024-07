Leandro Barreiro e Pavlidis são titulares no primeiro teste de pré-época do Benfica.

O médio luxemburguês e o avançado grego, reforços de verão das águias, alinham de início no encontro particular com o Farense, que arranca às 20h00 em Águeda.

O Benfica vai alinhar em 4x4x2, com Marcos Leonardo a fazer dupla com Pavlidis na frente.

SIGA AQUI O BENFICA-FARENSE AO VIVO

ONZE DO BENFICA:

Samuel Soares; Aursnes, Tomás Araújo, Morato e Álvaro Carreras; Tiago Gouveia, Florentino, Leandro Barreiro e Neres, Marcos Leonardo e Pavlidis.