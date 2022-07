O Sporting de Braga somou quinta vitória em cinco jogos ao bater o Bournemouth por 2-1, num jogo disputado no Algarve.



Dominic Solanke deu vantagem aos ingleses com um golo logo aos quatro minutos. No entanto, os arsenalistas reagiram rapidamente ao golo sofrido e empataram a contenda por Álvaro Djaló volvidos seis minutos.



O golo do triunfo dos minhotos foi anotado por Rodrigo Gomes, em cima do apito final, após assistência de Hernâni.



O próximo jogo de pré-época do Sp. Braga é contra o Portimonense, a 23 de julho, em Portimão.

O onze inicial do Sp. Braga: Matheus, Victor Goméz, Tormena, Niakaté, Sequeira, Al Musrati, André Horta, Álvaro Djaló, Ricardo Horta, Iuri Medeiros e Castro. Jogaram ainda: Gorby, Hernâni, Paulo Oliveira, Abel Ruiz, Rodrigo Gomes, Bruno Rodrigues e Roger.