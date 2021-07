Figura: Bruno Costa

O médio regressou ao Dragão, resgatado ao Portimonense, após uma boa época em Paços de Ferreira, e não foi encarado por muitos adeptos propriamente como um reforço. A verdade é que Bruno Costa pode muito bem ser uma boa opção para o meio-campo e hoje provou-o: foi titular, marcou o primeiro golo portista e resistiu em campo até aos minutos finais. Box-to-box de costa a costa, mostrou-se bem em termos defensivos e ainda melhor na hora de finalizar. Foi o último resistente dos jogadores de campo a sair e isso pode ser uma indicação de que Conceição gostou e quis vê-lo mais um pouco em ação. E no final o treinador portista fez questão de recordar a anterior dispensa e o regresso de Bruno Costa.

Positivo: João Mário

No final da última época recuou para lateral e hoje deu indicações que poderá até vir a tornar-se uma opção séria para a posição. O jovem ala dá profundidade ao jogo portista e integra-se bem na manobra ofensiva da equipa. A melhor prova disso mesmo foi a forma como driblou Reinildo uma e outra vez e cruzou para o lance do primeiro golo portista. Se defensivamente mostrar a mesma competência em jogos mais a sério, pode muito bem agarrar o lugar.

Negativo: Reinildo

Desvalorizou. Se há quem o coloque como alvo portista para reforçar o flanco esquerdo da defesa, o lateral moçambicano hoje não esteve num bom dia. Entrou na segunda parte e João Mário passou por ele como quis no lance do primeiro golo do FC Porto. Ofensivamente, também não foi um fator de desequilíbrio. Apesar da amostra ser curta, não foi uma noite inspirada para o ex-Belenenses e campeão francês pelo Lille.

OUTROS DESTAQUES

Pepê

Que o brasileiro tem toque de bola e velocidade não é grande novidade para ninguém. A maior notícia da noite – na primeira oportunidade para os adeptos o verem em ação – é o compromisso que o extremo ex-Grémio já mostra com a equipa. Defendeu, desarmou, em suma, cumpriu nas transições defensivas e mostrou ter a lição de Conceição bem estudada. O resto virá por acréscimo.

Fernando Andrade

O belo golo desta noite terá feito alguns adeptos repensarem se o brasileiro estará ou não apenas a cumprir número como quarto avançado do plantel, até poder eventualmente sair – para a Arábia Saudita. Fernando Andrade mostrou disponibilidade física, mas sobretudo eficácia: um golo à ponta-de-lança num arco perfeito sentenciou o resultado. E o seu futuro no plantel, já tem sentença marcada?

Otávio

A época ainda agora está a começar mas o luso-brasileiro já mostra andamento de quem está preparado para a competição. Esta noite, brilhou em particular no lance do segundo golo, com raça e talento, como de costume: ganhou de cabeça uma dividida, progrediu sobre a esquerda e na assistência isolou Fernando Andrade para o 2-0. Saiu logo de seguida. Só não se pode dizer que foi para o aplauso por não haver público nas bancadas.

Tiago Djaló, Xeka, Renato e Fonte

Tiago e Xeka estiveram de início, Renato Sanches e José Fonte, regressados do Europeu, entraram para o segundo tempo. O quarteto português passou discreto por este teste algarvio. Na verdade, para lá do brasileiro Luiz Araújo a espaços – num par de ocasiões na primeira parte – não houve quem no campeão francês tenha deslumbrado.