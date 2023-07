Depois de ter passeado nos primeiros quatro jogos da pré-época, o Benfica perdeu pela primeira vez contra o Burnley (2-0), numa partida disputada no Restelo.



Após uma primeira parte em que os campeões nacionais criaram as melhores ocasiões de golo, o campeão do Championship na época passada aproveitou o facto de Schmidt ter trocado toda a equipa para marcar dois golos na segunda metade da partida.



Um jogo que provou que as segundas linhas ainda estão longe dos jogadores mais utilizados pelo técnico alemão e que as águias precisam de ir ao mercado contratar um guarda-redes para concorrer por um lugar na baliza com Vlachodimos.



Os encarnados foram fiéis a si próprios na primeira parte e tiveram maior controlo de jogo apesar dos «clarets» terem conseguido sair e chegar perto da área contrária - a proposta de jogo de Kompany é ousada.



A melhor oportunidade do primeiro tempo pertenceu, de resto, ao Benfica. Bah cruzou da direita, mas nem João Mário nem Ramos na recarga foram capazes de superar Muric - bela exibição no Restelo. O avançado internacional português voltou a testar a atenção do internacional pelo Kosovo em cima do apito para o intervalo.



A segunda parte foi distinta. Roger Schmidt trocou os onze jogadores e o Benfica alinhou com Samuel Soares, João Neves, João Vítor, Tomás Araújo, Ristic, Florentino, Chiquinho, Neres, Schjelderup, Tengstedt e Musa enquanto o Burnley trocou apenas duas peças.



Apesar da revolução na equipa, os encarnados tiveram hipóteses de marcar logo nos primeiros minutos da etapa complementar por Tengstedt e David Neres. Na resposta, os «clarets» marcaram, aproveitando uma perda de bola do oponente no seu meio-campo. Dodgson recebeu na direita e de pé esquerdo, surpreendeu Samuel Soares com um remate para o poste mais próximo.



Sem ter controlo do encontro, o Benfica foi criando oportunidades para igualar a contenda não fosse Muric ter brilhado a um disparo de Tengstedt (foi dos poucos que entrou na segunda parte a ganhar pontos) e Neres ter errado o alvo depois de uma bola assistência do dinamarquês.



O Burnley assustou as águias com um cabeceamento de Jay Rodríguez e mais tarde, concretizou a ameaça com mais um golo. Samuel Soares não segurou um remate de fora da área de Townsend e na recarga, Ekdal fez o 2-0 final.



Ao quinto jogo, eis que o campeão nacional sofre a primeira derrota embora tenha deixado boas indicações na primeira parte.