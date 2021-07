O Benfica venceu esta quarta-feira o Sporting da Covilhã, da II Liga, por 2-0, em jogo de preparação.

Os golos dos encarnados foram apontados por Chiquinho e por Paulo Bernardo.

O apronto contou já com a presença do avançado Carlos Vinícius e do lateral-direito Gilberto, jogadores que, assim, já cumpriram o período de quarentena.

Os jogadores utilizados por Jorge Jesus:

Primeira parte: Helton, Gilberto, Samaris, Morato, Grimaldo, Weigl, Taarabt, Pizzi, Jota, Waldschmidt e Vinícius.

Segunda parte: Odysseas, Tomás Tavares, Florentino, Ferro, Gil Dias, Gabriel, Paulo Bernardo, Gedson, Chiquinho, Gonçalo Ramos e Henrique Araújo.