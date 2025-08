O jogo entre Betis e Como ficou marcado por uma série de agressões entre jogadores das duas equipas, sendo que Pablo Fornals e Maximo Perrone viram, inclusive, o cartão vermelho direto.

Tudo aconteceu em cima do intervalo e através de alguns vídeos partilhados nas redes sociais, é possível assistir a socos e empurrões de parte a parte, com as equipas as serem separadas à entrada do túnel de acesso aos balneários.

Depois deste episódio, o Betis voltou mais forte para a segunda parte e ainda esboçou uma reviravolta no marcador, graças aos golos de Isco (55 minutos), Firpo (62 minutos), mas o pontapé certeiro de Ivan Azon (90+2 minutos) deu o triunfo à formação italiana.

Assista aqui às agressões entre jogadores de Betis e Como: