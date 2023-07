O Desportivo de Chaves, da I Liga, venceu o Desportivo de Vilar de Perdizes, do Campeonato de Portugal, por 3-0, esta sexta-feira, em encontro de preparação disputado em Chaves.

No Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, os comandados de José Gomes foram consistentes na demonstração de superioridade em campo e inauguraram o marcador aos 38 minutos, por Pedro Pinho.

O médio português bisou já no segundo tempo, aos 68 minutos, enquanto Guilherme fez o 3-0 de livre direto, aos 82 minutos, encerrando as contas do resultado.

O Desportivo de Chaves alinhou de início com Gonçalo Pinto, Sylla, Bruno Rodrigues, Ygor Nogueira, Sandro Cruz, Pedro Pinho, João Pedro, Kelechi, Picas, Benny e Biscaia.

O último jogo de preparação do Desportivo de Chaves está agendado para as 18 horas de terça-feira, ante o Feirense, da II Liga.