Em destaque: Nuno Santos

Se ainda havia dúvidas quanto a isso, cada vez há menos: Nuno Santos é mesmo reforço para este Sporting de Rúben Amorim. É verdade que a posição que ocupa no terreno não era a que estava mais carenciada no plantel, mas o jogador ex-Rio Ave traz muita qualidade ao jogo ofensivo dos leões. Esteve em quase todas as jogadas de perigo, atirou ao poste e saiu do teste diante do Valladolid como o melhor em campo, na companhia de Wendel. Começou o jogo no lado esquerdo do ataque e acabou a fazer todo o corredor, deixando claro que pode desempenhar bem ambas as posições.

Adán

Não teve muito trabalho, mas esteve sempre muito atento, sobretudo a responder a cruzamentos. Joga pelo seguro e, por vezes prefere socar a agarrar a bola e parece ter como ponto forte o posicionamento. A melhorar, o facto de aparentar ainda pouca confiança no jogo de pés para sair a jogar desde trás.

Porro

Terá sido uma das unidades em maior destaque na primeira parte. Todos (os poucos) lances de perigo ofensivo do Sporting partiram de iniciativas dele. Um remate de longe após jogada individual e uma excelente abertura para Tiago Tomás. A abrir a segunda parte voltou a estar em destaque a descobrir Jovane na área para um remate perigoso. Jogador bastante interessante que acabou a partida como central.

Feddal

Até aos 63 minutos estava a ter um jogo sem muito para contar. Alguns cortes seguros, bom posicionamento e facilidade a sair a construir. Mas nesse minuto colocou a mão à bola dentro da área e podia ter virado vilão, uma vez que Gassama converteu o penálti. Seis minutos depois redimiu-se com o golo do empate, após uma impulsão impressionante a dar seguimento a um cruzamento perfeito de Wendel.

Antunes

Raçudo, não dá uma bola por perdida. Mostrou boa intensidade, o que é bom sinal, tendo em conta que esteve quase toda a época passada afastado devido a lesão. Melhor no capítulo defensivo do que apoiar o ataque.

Palhinha

Que reforço será caso fique no plantel! O Sporting cresceu muito com a entrada do médio que esteve emprestado ao Sp. Braga na última época. Palhinha entrou mal o Valladolid chegou à vantagem e contribuiu de maneira decisiva para a reviravolta leonina. Conhece todos os momentos do jogo e o único capítulo em que podia ter sido melhor foi o da… finalização. Desperdiçou uma oportunidade excelente após assistência de Nuno Santos. O Sporting pode precisar do encaixe financeiro que pode embolsar com a transferência de Palhinha, mas terá muito a ganhar em termos desportivos se o mantiver às ordens de Rúben Amorim.