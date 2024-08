O Liverpool encerrou, ao início da tarde deste domingo, os trabalhos de pré-época, com uma vitória folgada sobre os espanhóis do Sevilha, por 4-1. Diogo Jota e Luis Diaz, que conhecem bem o futebol português, foram as figuras.

Diogo Jota, antigo jogador do FC Porto, inaugurou o marcador, à passagem dos 30 minutos, com um grande remate cruzado de pé esquerdo. Depois do jogo, Jota admitiu que este foi «um dos melhores golos» da sua carreira.

Depois, Jota assistiu Luis Díaz, também ele ex-dragão, para o segundo dos reds, numa bela jogada de contra-ataque. Luis Díaz viria a bisar na partida.

Peque reduziu a desvantagem e o jovem Trey Nyoni sentenciou o resultado final, em Anfield (4-1). O primeiro jogo do Liverpool acontece pelas 12h30 do próximo sábado, perante o Ipswich Town.