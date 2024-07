O Estrela da Amadora venceu o Estoril por 2-1, em mais um jogo de preparação para a nova temporada.

No Estádio José Gomes, os visitantes adiantaram-se no marcador com o golo de Wagner Pina, só que no segundo tempo, a ofensiva dos tricolores foi mais forte e os remates certeiros de Rodrigo Pinho e Kikas acabaram por dar a vitória aos comandados de Filipe Martins.