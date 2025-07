O Belenenses, da Liga 3, venceu na noite desta terça-feira o Estrela da Amadora, por 7-6, no desempate por grandes penalidades, e conquistou o Troféu José Gomes no jogo de apresentação do emblema da Primeira Liga.

No primeiro contacto dos tricolores com o seu público, os azuis do Restelo entraram melhor na partida e adiantaram-se no resultado aos 19 minutos, através de uma recarga certeira de Diogo Paulo. Semeu, numa jogada de insistência no interior da área, restabeleceu a igualdade para a equipa da casa, o que levou a decisão do troféu para um desempate por penáltis.

Todos os jogadores converteram as respetivas tentativas à exceção de Hamed Dramé, um dos muitos reforços utilizados nesta partida cujo destaque residiu no anúncio, ao intervalo, da recuperação da única Taça de Portugal conquistada pelo Estrela da Amadora no seu historial, relativa à época 1989/1990 e que se encontrava à guarda do tribunal devido ao processo de insolvência que levou à falência do clube amadorense e à sua extinção durante 12 anos.

O Estrela da Amadora irá agora começar a preparação para o primeiro jogo oficial da temporada, que terá lugar numa deslocação ao reduto do Estoril Praia, no dia 11 de agosto, pela 1.ª jornada da Liga.