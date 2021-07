O Arouca venceu esta terça-feira o Paris 13 Atletico, clube do quarto escalão francês, por 2-1. Este foi o último encontro de preparação do emblema aroquense antes do arranque oficial da época, marcado para o próximo sábado frente ao Vilafranquense, a contar para a Taça da Liga.

A equipa portuguesa chegou à vantagem através de um autogolo, com André Silva a ampliar a vantagem antes do emblema francês reduzir, perto do intervalo.

O Arouca regressa esta temporada ao escalão principal do futebol português, após uma ausência de quatro anos.