O Feirense venceu ao Boavista por 1-0, em encontro de preparação para a nova época, realizado no Estádio Marcolino de Castro, em Santa Maria da Feira, segundo comunicou o clube da II Liga.

Um golo do reforço João Paredes decidiu o segundo jogo de pré-época dos fogaceiros, que já tinham empatado diante do também primodivisionário Famalicão (0-0) e estreiam-se no escalão secundário com uma receção ao Estrela da Amadora, a 07 de agosto.

No mesmo fim de semana, o Boavista, cuja preparação iniciou com uma vitória sobre a equipa de sub-19 axadrezada (3-0), desloca-se ao Estádio Municipal de Portimão para defrontar o Portimonense, na jornada inaugural da edição 2022/23 da divisão principal.