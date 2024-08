A equipa de futebol feminino do Sporting perdeu diante do Sevilha, por 2-1, ao conceder uma reviravolta no final do jogo, nesta quinta-feira. Este foi o primeiro encontro do Troféu Algarve a nível feminino, já depois da versão masculina.

No Estádio do Algarve, o Sporting marcou primeiro por intermédio de Diana Silva, aos 54 minutos. Um bis de Nazaret Martin (aos 82 e 90+2 minutos), deu o triunfo às espanholas.

Nas já habituais grandes penalidades, que servem de critério de desempate no torneio, o Sevilha venceu de novo, por 4-3.

No sábado, as leoas defrontam o rival Benfica, pelas 20h, no mesmo torneio.