Terminou sem golos o jogo-treino entre o Santa Clara, da Liga, e o Louletano, do Campeonato de Portugal, realizado no Algarve, onde os açorianos cumprem o estágio de pré-temporada.

Sidney Lima, defesa do Santa Clara, considerou-o um «bom teste». «Fico com boas sensações deste primeiro jogo. Enfrentámos uma equipa com uma boa ideia de jogo, mas acho que fomos muito superiores, criámos várias oportunidades e não me lembro de uma única ocasião do Louletano», disse, citado pelos canais do clube.

O Santa Clara continua a preparar a segunda pré-eliminatória de acesso à Liga Conferência, com os croatas do Varazdin, agendada para os dias 24 e 31 de julho.

No calendário de testes dos açorianos para a nova época, seguem-se duelos com Wolverhampton (15 de julho), Farense (16 de julho) e Portimonense (19 de julho).