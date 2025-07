O Gil Vicente, da Liga portuguesa, empatou a um golo ante o Brentford, da Premier League inglesa, ao início da noite desta sexta-feira, em jogo de preparação para a época 2025/26.

A equipa treinada por César Peixoto chegou à vantagem com um golo de Pablo Felipe, aos dez minutos. Igor Thiago, aos 18 minutos, fez o 1-1, fez a igualdade para os britânicos.

Peixoto apostou num onze inicial com três reforços: o lateral-esquerdo Ghislain Konan e os médios Luís Esteves e Martín Fernández (que jogou na ala esquerda), titulares tal como Andrew na baliza, Zé Carlos, Buatu e Elimbi na defesa, Santi García e Facundo Cáseres no meio-campo, Sergio Bermejo numa das alas e Pablo Felipe no ataque.

Durante o jogo, entraram ainda mais quatro reforços: Dani Figueira, Antonio Espigares, Hevertton Santos e Gustavo Varela.

Perante quase seis mil adeptos, o Gil entrou eficaz e, após uma bola perdida por Sepp Van den Berg, Pablo finalizou de fora da área. O empate surgiu numa jogada combinada entre Schade, o português Fábio Carvalho, Damsgaard e finalização de Igor Thiago ao segundo poste.

O próximo jogo de preparação do Gil Vicente está marcado para quarta-feira, frente ao Académico de Viseu, da II Liga.