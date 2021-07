O sexto dia de estágio do FC Porto no Algarve contou com um jogo-treino frente ao Louletano, no qual os dragões golearam por 6-1.

Zaidu esteve em destaque, ao apontar um bis, aos 24 e 43 minutos. Evanilson (12m), Romário Baró (33m), Francisco Conceição (64m) e Taremi (73m) fizeram os restantes golos dos dragões. O emblema algarvio marcou aos 68 minutos.

De acordo com a nota de informação do emblema azul e branco, Sérgio Conceição utilizou o seguinte ONZE INICIAL: Francisco Meixedo; Nanu, Fábio Cardoso, Diogo Leite, Zaidu; Carraça, Vítor Ferreira, Fábio Vieira, Romário Baró; Fernando Andrade e Evanilson.

Cláudio Ramos, Marcano, Francisco Conceição, Rodrigo Valente, Taremi, Pepê, Sérgio Oliveira e Mbemba foram opção durante o jogo.

No boletim clínico continua Marko Grujic, que fez exercícios de treino integrado condicionado.

O FC Porto defronta esta quarta-feira a Roma, de José Mourinho e Rui Patrício, no Estádio Municipal da Bela Vista, a partir das 20h00.