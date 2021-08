A quatro dias da estreia na Liga, frente ao FC Porto, o Belenenses perdeu (3-1) esta quarta-feira frente à Roma, de José Mourinho, num particular de pré-época.

No Algarve, foram os azuis os primeiros a marcar: Alioune Ndour aproveitou uma desatenção de Rui Patrício com a bola nos pés e fez o 1-0 aos cinco minutos.

Ora veja o lance:

Edin Dzeko só demorou cinco minutos a restabelecer a igualdade, de Zaniolo (56m) e Borja Mayoral (85m) completaram a reviravolta da equipa italiana na segunda parte.

O Belenenses, refira-se, defronta o FC Porto no próximo domingo, no Estádio do Dragão, a partir das 18h00.