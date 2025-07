O Estrela da Amadora venceu o Vitória de Guimarães por 1-0, na manhã deste sábado, em jogo de preparação entre os clubes da Liga portuguesa, realizado no Estádio Municipal de Albufeira.

O único golo do jogo foi apontado por Jovane Cabral, de cabeça, já na segunda parte, à passagem dos 50 minutos.

O Vitória alinhou com sete reforços no onze inicial e dois jogadores que eram da equipa B em 2024/25: Juan Castillo, Rika Ribeiro, Miguel Nóbrega, Paulo Vítor, Oumar Camara, Matija Mitrovic, Diogo Sousa, Orest Lebedenko, Fabio Blanco, Telmo Arcanjo e Dieu-Merci Michel alinharam de início. Nélson Oliveira, Rodrigo Duarte, Rodrigo Abascal, Tomás Händel, João Miguel Mendes, Vando Félix, Miguel Maga, Tiago Silva, Nuno Santos e Toni Borevkovic também jogaram.

O Estrela alinhou com dez reforços, tendo apenas, de jogadores da época passada no onze inicial, o autor do golo. Renan Ribeiro, Luan Patrick, Atanas Chernev, Bernardo Schappo, Jefferson Encada, Robinho, Guilherme Montóia, Amine, Abraham Marcus, Jovane Cabral e Alan Godoy formaram o onze inicial. Jogaram também Sidny Cabral, João Resende, Paulo Moreira, Simão Pedro, Nilton Varela, João Gastão, Alex Sola, Semeu Commey, Sérgio Malé, David Grilo e Hamed Dramé.

