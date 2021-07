O Sporting anunciou na tarde desta terça-feira dois novos jogos de preparação.

Os leões, que já estão em estágio em Lagos desde o início da semana, vão defrontar o Portimonense na quarta-feira, às 20h, e no dia seguinte o Belenenses à mesma hora.

O calendário de pré-época do campeão nacional sofreu alterações de última hora, depois do cancelamento do Torneio do Algarve, no qual teria como adversários Benfica, Boavista e Gent. O jogo contra os franceses do Angers mantém-se agendado para o dia 20, antes do final do estágio no Algarve.